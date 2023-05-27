خسارة مفاجئة للمغربي محمد بوتسعة ضد الإيراني محمد سياساراني

وكان بوتسعة مرشحاً للفوز في نزال الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة على حساب الإيراني، الذي خاض أول نزال كيك بوكسينغ خلال مسيرته، إلا أنّ الأخير أظهر نضجاً وهدوءاً وصلابة مذهلة ليحقق فوزاً مفاجئاً.

في الجولة الأولى، نجح سياساراني في إبعاد خطورة بوتسعة، الذي يتميّز بركلات عالية يسدّدها بإتقان ودقة وقوة. أظهر الشاب الإيراني، البالغ من العمر 20 عاماً، هدوءاً وانضباطاً، ما سمح له بالسيطرة على نسق الجولة الأولى.

المقاتل الإيراني دخل إلى الجولة الثانية بثقة أكبر، وبحث عن ثغرات في دفاع بوتسعة المندفع إلى الأمام. اعتمد سياساراني على الهجمات المضادة، فسدّد لكمات متتالية، أسقطت إحداها نظيره المغربي إلى الأرض.

في الجولة الثالثة، واصل بوتسعة تقدمه إلى الأمام، محاولاً إيجاد ضربة قاضية تنقذ النزال. سياساراني بقي هادئاً، معتمداً على إبعاد بوتسعة لإجباره على القتال من مسافة بعيدة، والردّ على ضرباته بدقة. ونجح سياساراني بإسقاط المغربي مجدداً في الجولة الثالثة بلكمة يسارية قوية.

بعد انتهاء الجولات القتالية الثلاث، أحرز سياساراني فوزاً مفاجئاً بإجماع الحكّام، رافعاً سجلّه الإجمالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 20-9 في حين حافظ على رصيده المثالي في بطولة "ون" (2-0).

سياساراني كان قد حقق فوزاً بقرار غالبية الحكام في نزاله الأول في بطولة "ون" على حساب التايلاندي أفاتار بك ساينشاي في عرض ONE Friday Fights 2 يوم 27 كانون الثاني/يناير.

أما بوتسعة، فهو تعرّض لهزيمة ثانية على التوالي بعد أن كان قد خسر في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي من سيتيشاي سيتسونغبينونغ بإجماع الحكّام – وكانت تلك هزيمته الأولى في مسيرته بعد سلسلة من 15 انتصاراً متتالياً.

يُذكر أنّ ONE Friday Fights سلسلة من العروض الأسبوعية، التي تتضمّن نزالات في المواي تاي والكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، كل يوم جمعة بدايةً من الساعة 3:30 بتوقيت مكة المكرمة.

