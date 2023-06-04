بوشيشا يحذر روتولو ولانغاكير:"من يرتكب الخطأ الأول سيدفع الثمن"

انتقل "بوشيشا" البالغ من العمر 33 عامًا إلى فنون القتال المختلطة عن فئة الوزن الثقيل، لكنه لا يزال يولي اهتمامًا وثيقًا لمعارك المصارعة تحت راية "ون".

الأيقونة البرازيلية يهتم حاليا بمعركة اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع في الوزن الخفيف بين الملك كايد روتولو والنرويجي تومي لانغاكير خلال عرض ONE fight 11 الذي سيقام يوم السبت، 10 حزيران/ يونيو، في ملعب لومبيني التاريخي للملاكمة في بانكوك بتايلاند.

قبل المواجهة المنتظرة، يعتقد بوشيشا أن روتولو أصغر بطل عالمي على الإطلاق في ادي أبوظبي للقتال (ADCC) سيسعى للحفاظ على تاجه الذهبي إلى جانب الإبقاء على سجله نظيفا في بطولة "ون".

وحول حظوظ الرجلين في هذه المعركة صرح البرازيلي لموقع ONEFC: "أعتقد أن كايد لا يزال المصارع الأفضل. بالطبع، تومي جيد وخطير. لن يستسلم حتى النهاية. لكن أعتقد أنها أفضل لحظة في مسيرة الأمريكي حتى الآن".

رغم ميله لفوز النجم الأمريكي يقر ألميدا أن لانغاكير - الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أفضل مصارع إخضاع في أوروبا يمتلك مهارات عالية المستوى في الجوجيستو.

وأوضح: "لانغاكير خطر على الخصم، وأعتقد أن هذا هو السبب الذي سيجعل المعركة جيدة. كايد من النوع الذي لا يهتم حقًا بوضعه في القتال، سواء من أعلى أو أسفل، لكنني أعلم أن تومي يفضل أن يكون في الأسفل".

يتوقع النجم البرازيلي غير المهزوم في فنون القتال المختلطة 4-0، أن المعركة ستكون متقاربة نسبيا من حيث المستوى وقال: "من يرتكب الخطأ الأول سيدفع الثمن".

ليست المرة الأولى التي يهتم فيها البرازيلي بمعارك كايد بل لا طالما كان حريصا على متابعة نزالات الشاب البالغ من العمر 20 عامًا وتوأمه تاي روتولو غير المهزوم أيضا وقال عن الظاهرتين الأمريكتين: "مشاهدة ما يفعله كايد أمر جيد بالتأكيد. الشابان مميزان حقًا".

منذ الطفولة، يهيمن الثنائي الأمريكي على ساحة المنافسة، واستطاعا كل واحد منهما حصد الميداليات الذهبية في كل بطولة كبرى متاحة ليصبحا من أفضل المصارعين على هذا الكوكب.

يشعر بوشيشا بالسعادة كون الشقيقين يحافظان على أسلوبهما العدواني في المواجهات: "بالتأكيد إنهما يسبقان زمانهما. إنهما يتفوقان على الأطفال الآخرين بفضل سرعتها الكبيرة في الحركة والتفكير. أعتقد أن هذين أبرز المفاتيح لديهما لتحقيق الإنتصارات".

إلى جانب مواجهة روتولو ولانغاكير على اللقب العالمي، يتضمن عرض ONE Fight Night 11 الذي سيبث الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة عبر "beINSPORTS"، مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها دفاع ريجيان إيرسيل عن حزامه الذهبي في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) عن فئة الوزن الخفيف ضد الروسي ديميتري مينشيكوف.