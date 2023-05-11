بمشاركة الجزائري عنان.. 12 معركة مثيرة في ONE Friday Fights 16



يتواجه النجمان التايلانديان إي تي تديد ضدّ كونغثوراني سور سوماي في معركة مواي تاي عالية المخاطر في الحدث الرئيسي، بينما يظهر البطل الجزائري الشاب نبيل عنان لأول مرة في بطولة "ون" عندما يلتقي بنظيره الفيتنامي لونغ ثانه فوك في نزال مواي عن فئة وزن الذبابة.

في الحدث الرئيسي للعرض، يتوقع أن يخوض تي تديد وكونغثوراني حربا طاحنة في نزالهما بقواعد مواي تاي في وزن غير مقيّد 59.8 كغ).

كونغثوراني، تعرض للهزيمة في عرض 12ONE Friday Fights ، لذلك سيسعى للعودة إلى سكة الانتصارات لكنه قد يقف في طريقه إي تي الذي تألق في ظهوره الأوّل بضربة قاضية في الجولة الأولى أمام أبيوات سور سومنوك.

الظهور الأوّل للبطل الجزائري نبيل عنان

سيواجه بطل العالم في الملاكمة التايلاندية مرتين، الجزائري نبيل عنان، المقاتل الفيتنامي البارز لونغ ثانه فوك في نزال مواي تاي لوزن الذبابة المنتظر في الحدث الرئيسي المشترك.

عندما يخطو إلى حلبة ملعب لومبيني الشهير للملاكمة في تايلاند، يهدف عنان البالغ من العمر 19 عاما، إلى الارتقاء إلى مستوى سجلاته الرائعة 33-4 وقوّته الخطرة وضرباته القاضية.

في نزال مواي تاي وزن غير مقيّد 66.6 كغ، يسعى النجم التايلاندي الصاعد يودفوبا ويمانير لتعزيز رقمه القياسي 2-0 عندما يلتقي الوافد الجديد أندريه خروموف البالغ من العمر 32 عاما والذي يطمح لوضع بصمته الخاصة في المنظمة.

ترغب التايلاندية بيتجيجا أور ميخون في تحقيق فوز ثان لها على التوالي في "ون" يمكنها من تقديم نفسها كمنافسة جادّة على اللقب العالمي للمواي تاي عن فئة وزن الذرة.

ويتعين على "الملكة" التي تتمتع بسجل احترافي مذهل 203-12، تجاوز عقبة المقاتلة الفرنسية إيناس بيلوتي في المعركة الوحيدة للسيدات بهذا العرض.

بطاقة المعارك الكاملة لعرض ONE Friday Fights 16



• إي تي تديد ضدّ كونغثوراني سور سوماي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 59.8 كغ)

• نبيل عنان ضدّ لونغ ثانه فوك (مواي تاي - وزن الذبابة)

• دينتونغتونغ سينغا ماوين ضدّ يودونغجاي سورجورمونتري (مواي تاي - وزن الذبابة)

• بيتسينين تي تديد ضدّ بارويهاتنوي تي بي إم جيم (المواي تاي - وزن مقيّد 61.6 كغ)

• بتكونتونغ يايتشيسيفود ضدّ الساموراي سيوبال (المواي تاي - وزن غير مقيّد 62.1 كغ)

• سليمان لوكسوان ضدّ بيتاكي سور ثيبارات (المواي تاي - وزن الذبابة)

• يودفوبا ويمانير ضدّ أندري خروموف (المواي تاي - وزن غير مقيّد 66.6 كغ)

• هوو شياو لونغ ضدّ تيميرلان بيكمورزاييف (الكيك بوكسينغ - وزن الذبابة)

• بيتجيجا أور ميخون ضدّ إيناس بيلوتي (المواي تاي - وزن الذرة)

• علي خان إرغيشوف ضدّ نومبانغنا إيغلمواي تاي (المواي تاي - وزن غير مقيّد 63.5 كغ)

• ماغوميدمراد خاساييف ضدّ آرش مرداني (فنون القتال المختلطة - وزن المتوسط)

• موريس بوليان ضد فيليبي سيلفا (فنون القتال المختلة - وزن الذبابة)

