بطولة "ون": أربعة نجوم صاعدين يحققون انتصارات مذهلة



إلى جانب انتصارات المخضرمين، أظهر مجموعة من المقاتلين الجدد مهارات عالية وحققوا انتصارات بضربات قاضية رائعة خلال ظهورهم الأول في بطولة "ون".

في التالي إليكم أبرز أحداث العرض العاشر المثير من سلسةONE Friday Fights.

ثيبتاكسين سور سورنسينغ يحسم معركة الحدث الرئيسي

انتهت المواجهة بين النجمين المخضرمين يودكريتسادا سور سوماي وثيبتاكسين سور سورنسينغ بفوز الأخير وحصوله على مكافأة مالية نظير أدائه الشجاع.

في معركة الحدث الرئيسي في المواي تاي لوزن غير مقيّد (59.87 كغ)، لم يكن انتصار ثيبتاكسين سهلا بالمرّة أمام منافس عنيد قاتل بشراسة طيلة النزال.

في النهاية، انتزع ثيبتاكسين، 25 عاما، بفضل ضربات الكوع الصّائبة والمتكرّرة قرار إجماع الحكام الثلاثة ليُعلن عن نفسه منافساً مستقبلياً على لقب بطولة العالم في المواي تاي لوزن الديك. كما حصل على مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار.

في معركة أخرى، أفلت بانريت لوكجاومايسايواري من خسارة وشيكة بالضربة القاضية بمعركة مواي تاي لوزن الديك ضد بايدسانليك بك.ساينشاي ليخرج في النهاية منتصرا.

في الجولة الأولى خضع لوكجاومايسايواري لعملية العدّ من الحكم بسبب لكمة يمينية قويّة طرحته أرضا. لكن بعد ذلك استعاد عافيته وخاض معركة لكمة بلكمة مع منافسه الذي كادت "هوك" يساري أن يطيح به في الجولة الثانية.

في المشهد الأخير، أفرغ المقاتلين كل ما لديهما من قوّة وطاقة، ووجه لبعضهما البعض ضربات عنيفة جدا بحثا عن الضربة القاضية. في النهاية منح الحكام الثلاث قرار الإجماع لبانريت ليفوز بصعوبة في نزاله الثاني تواليا في "ون".

ظهور نجوم المستقبل في "السترايكينغ"

تمكن ثلاث مقاتلين جدد في المواي تاي من إظهار مهاراتهم الهجومية التي من شأنها أن تجعلهم نجوما في السنوات القادمة في بطولة "ون".

قدّم راك إيراوان أداء مثيراً للإعجاب في نزاله الأول عندما دمّر منافسه شوساب سور سالاشيب في نزال مواي تاي لوزن غير مُقيّد (52.61 كغ).

منذ قرع الجرس، هاجم المقاتل التايلاندي البالغ من العمر 21 عاماً، خصمه وانهال عليه باللكمات النارية دون مقاومة من شوساب الذي أوشك على الانهيار قبل أن يتدخل الحكم وينهي المعركة في 1:12 من الجولة الأولى.

بهذا الفوز المذهل بالضربة القاضية رفع راك سجله المثالي إلى 72-10، كما حصل على مكافأة آداء بقيمة 10 آلاف دولار من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

بدوره، حقق ثونغبون بك.ساينشاي انتصاراً رائعاً في نزال مواي تاي عن فئة وزن غير مقيّد (53.52 كغ).

ثونغبون البالغ من العمر 25 عاما، احتاج 24 ثانية فقط كي ينهي منافسه تومورو كياتسونغريت بالضربة القاضية في افتتاح مشواره في "ون".

سجل المقاتل الشاب يود-آي قيو بك.ساينشاي، 20 عاما، بداية نارية في "ون" بتغلبه على البلجيكي صامويل بيلين في نزال مواي تاي لوزن الديك.

كاد يود آي قيو أن ينهي الصراع في الجولة الأولى لكن جرس النهاية أنقذ منافسه الذي فقد توازنه بعد ضربة كوع عنيفة.

احتاج التايلاندي إلى 38 ثانية في الجولة الثانية لتدمير البلجيكي بلكمات محطّمة، ليستهل بذلك بطولة "ون" بضربة قاضية مذهلة أكسبته 10 آلاف دولار أمريكي كمكافأة أداء.

بعد هزيمتين متتاليتين في "ون"، عاد المخضرم شورفا تور.سانغتينوي، 29 عاما، لسكة الانتصارات من بوابة القرغيزي شيرزود كابوتوف.

نجح التايلاندي في خطف فوز صعب بقرار منقسم في نزال مواي تاي لوزن غير مُقيّد (61.68 كغ)، ليرفع سجله الجمالي إلى 101-44 بينما تعرض القرغيزي لهزيمته الثانية تواليا.

في نزال أخر في المواي تاي للوزن ذاته، كان الصراع بين الياباني شينغو شيباتا والتايلاندي بيتكلانغنا سيتفوياينيلان متقاربا جدا من حيث المستوى والأداء.

إثر انقضاء ثلاث جولات محتدمة، حسم الياباني المعركة لمصلحته بفضل قرار منقسم من الحكام الثلاثة.

بقرار الإجماع، انتهت مواجهتي المواي تاي لوزني الذبابة والقشّة. في الأولى تغلّب سوباليك جيتموانيون على خصمه من ميانمار سونراك فيرتكس. بينما فاز في الثانية، التايلاندي تيياي بك.ساينشاي على اليوناني مانوليس كاليستيس.

فنون القتال المختلطة: إخضاع في 50 ثانية وضربة قاضية

نجح الروسي إيفان بارشيكوف في إخضاع خصمه الياباني يو كارينو في نزال وزن الديك في فنون القتال المختلطة.

كان بارشيكوف مصمّماً على إنهاء النزال سريعاّ ولم يضع الوقت كثيرا إذ تمكّن من إخضاع كارينو خلال 50 ثانية فقط من الجولة الأولى.

هذا الإخضاع، منح الانتصار الثاني للروسي البالغ من العمر 25 عاما في ظهوره الثاني في بطولة "ون". وسبق له أن فاز في معركته الافتتاحية على مواطنه دميتري بابكين بقرار الإجماع.

في مواجهة أخرى، قدم البلغاري أنتون بيتروف نفسه بشكل مميز عندما حقق فوزاً ساحقاً على الإيطالي لوكا لومباردو في نزال وزن غير مُقيّد (72.57 كغ).

بدا البلغاري مهيمناً على النزال بفضل لكماته المدوية التي زعزت الإيطالي. في 2:23 من الجولة الأولى، أطلق بيتروف مرفقا مدمّرا تسبب في جرح بليغ بجبين لومباردو.

حفاظاً على سلامة الإيطالي أنهى الحكم الصراع بفوز بيتروف بالضربة القاضية التقنية في مستهل ظهوره في بطولة "ون".

