انتصارات مجنونة للتركي فرزان والتايلانديين ريتيديت وكوهتاو

شارك 24 مقاتلاً في عرض جديد من سلسلة ONE Friday Fights الأسبوعية التي أقيمت الجمعة 2 حزيران/يونيو في ملعب "لومبيني" للملاكمة.

المعارك عالية المستوى في فنون القتال المختلطة والكيك بوكسينغ، والمواي تاي، شهدت نهايات مجنونة من التركي فرزان تشيتشيك والروسية ديشكوفا والتايلانديين ريتيديت و كوهتاو.

في حال فاتك شيء في العاصمة التايلاندية، بانكوك، فإليك التفاصيل الكاملة لعرض ONE Friday Fights19.

روناتشاي يفوز على آيكالاك في الحدث الرئيسي

فاز بطل العالم في استاد لومبيني ثلاثي الأقسام روناتشاي تور على آيكالاك سور سامارنغارمينت في الحدث الرئيسي.

في مواجهة مواي تاي بوزن غير مقيد (56.2 كغ)، تبادل الرجلين المرفقين والركبتين وكل سلاح آخر يمكن تخيله في "فن الأطراف الثمانية".

طوال المبارزة التي استمرت تسع دقائق، رفض المقاتلان بصمودهما وذقونهما الغرانيتية الانهيار تحت الضربات واللكمات.

لكن في نهاية المواجهة المثيرة، انتزع روناتشاي، 25 عاماً، قرار الإجماع ليرفع سجله المذهل إلى 91- 18.

كولابدام يتغلب على إلياس موساييف

حسم كولابدام سور.جور.بياك أوتاي مواجهة الحدث الرئيسي المشترك في المواي تاي لوزن الديك، بتغلبه على الروسي إلياس موساييف.

المواجهة صاخبة من البداية وحتى النهاية. كولابدام بطل العالم في استاد لومبيني من قسمين، أظهر قوة كبيرة في اللكم والضرب بيده اليمنى التي أصابت الروسي في أكثر من منطقة.

لشعوره بتفوق خصمه، حاول موساييف الرجوع في النزال وتسجيل بعض النقاط لكنه كولابدام أثار بعدوانه إعجاب القضاة الثلاثة وحصل على قرار الإجماع. مع الفوز، حسّن التايلاندي سجلّه المذهل إلى 67-18.

ريتيديت سور سوماي يكتسح جليل بارنز بالضربة القاضية

بعد خسارته بالقاضية أمام سامينغدام شور أجالابون فيONE Friday Fights 7، رد ريتيديت سور سوماي الاعتباره لنفسه بفوزه بالضربة القاضية على جليل بارنز في صراع مواي تاي مثير في وزن غير مقيّد 60.3 كغ.

في البداية، تحمل ريتيديت بعض اللكمات القوية والركلات العالية من منافسه الأمريكي، قبل أن ينطلق في العمل بتركيز أكبر في الجولة الثالثة عندما رمى بلكمة دائرية يسارية مرعب أصاب ذقن جليل وطرحه أرضا ليقوف الحكم النزال عند 0:20.

بهذه الضربة القاضية الرائعة، وسّع ريتيديت سجله المذهل إلى 82-8.

كوهتاو ينهي أمنارتديت في الجولة الثالثة

حقق كوهتاو بيتسوموك انتصاراً مذهلاً على أمنارتديت سيتنايوكموت خلال نزالهما في مواي تاي لوزن غير مقيّد 52.6 كغ.

منذ قرع الجرس، بدأ المقاتلان الشابان كوهتاو (18 عاما) وأمنارتديت (19 عاما) بتبادل اللكمات والضربات دون تراجع للخلف.

في المشهد الأخير، استغل كوهتاو تعب منافسه لينهال عليه بمجموعة مختلفة من اللكمات العنيفة مما دفع الحكم لايقاف المعركة عند 2:54 في الجولة الثالثة.

فوز كوهتاو بالضربة القاضية التقنية عزز به رصيده الإجمالي 51 -13.

في معركة أخرى في فنّ الأطراف الثمانية لوزن غير مقيّد 55.3 كغ، استهل بيترافا سور سوبيت مشواره في بطولة "ون" بفوز صعب على نظيره دين سيتنايوكتاويبتافونغ بقرار منقسم.

الإيراني سروش أكبري يحسم نزاله مع بارنبيت

انتصر الإيراني سروش أكبري على التايلاندي بارنبيت سور جور ليكموانيون في معركة مواي تاي لوزن غير مقيّد 57.1 كغ.

في ظهورهما لأوّل مرة تحت راية "ون"، قدم المقاتلين الشابين عرضا جيدا ألهب حماس الجماهير الحاضرة في ملعب لومبيني.

ضربات الإيراني، 18 عاماً، ولكماته المباشرة والدقيقة أصابت جسد ووجه خصمه لتساعده في آخر المواجهة على انتزاع قرار منقسم.

وبهذا الفوز الأول في "ون"، رفع الإيراني رصيده الإجمالي إلى 22-3.

إلبروس عثمانوف يحقق فوزه الثاني على التوالي

في المباراة الوحيدة في العرض بقواعد الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الديك، تغلّب النجم الروسي غير المهزوم إلبروس عثمانوف على كايونار سور جور ثونغبراجين.

أثناء المعركة، كان واضحاً أن مهارات عثمانوف في الكيك بوكسينغ تتفوّق على بطل العالم في المواي تاي في ملعب لومبيني، ثونغبراجين.

الروسي الملقب بـ"داغستان ساموراي"، وضع خصمه تحت نيران لكماته وركلاته الدوارة طيلة الجولات الثلاث. وفي نهاية المطاف، كسب أوسمانوف الشاب 21 عاماً المعركة بقرار الإجماع ليرفع رصيده في "ون" إلى 2-0 ورقمه القياسي الإجمالي إلى 8-0.

التركي فرزان تشيتشيك ينتزع الفوز من فكّي الهزيمة

قلب التركي فرزان تشيتشيك الطاولة على التايلاندي بانريت لوكجاومايسايواري في صراع المواي تاي لوزن الديك.

في الجولة الأولى، رمى بانريت بمرفق يميني أصاب ذقن التركي وجعله يترنح لكنه عاد بعده للقتال. استمر التايلاندي في ضغطه بالجولة الثانية وأطلق لكمة مؤلمة على الجسد أخضعت التركي لعملية العد لكنه عاد مرة أخرى.

بينما كان الجميع يظن أن التايلاندي في طريقه لفوز بضربة قاضية، حصل العكس تماما، حيث أطلق التركي في لمح البصر لكمة دائرية يسارية أصابت ذقن بانريت وأرسله إلى الأرض دون حراك عند 0:26 من زمن الجولة الثالثة.

هذا الانتصار الجنوني بالضربة القاضية هو الأول لتشيتشيك في "ون" 1-1.

بونغسيري يهزم نوليسون سيلفا بقرار الإجماع

حقق بونغسيري سور جور ويتشتبادريو فوزه الثاني على التوالي بعد تغلبه على نوليسون سيلفا في معركة مواي تاي عن فئة وزن القشّة.

في مواجهة مثيرة امتدت لثلاث جولات، عرض كلا المقاتلين براعتهما في الضرب مستخدمين جميع أسلحة فن الأطراف الثمانية.

كانت ركلات بونغيسيري وضربات مرفقيه أكثر دقة وتأثيرا على قرار الحكام الثلاثة الذين منحوه الفوز بالإجماع، ليرفع سجله إلى 2-0. في حين أن الهزيمة هي الأولى للبرازيلي 1-1.

ناتاليا ديشكوفا تسحق لينا نوكر

اكتسحت ناتاليا دشيكوفا نظيرتها الإيطالية لينا نوكر في نزال المواي تاي لوزن القشّة.

أظهرت الروسية، البالغة من العمر 28 عاماً، قوة غاضبة وانهالت على منافستها باللكمات العنيفة لتطرحها أرضا في مناسبتين قبل أن يتدخل الحكم وينهي المواجهة عند الدقيقة 1:58 في الجولة الأولى.

الفوز بالضربة القاضية التقنية، رفع سجل دشيكوفا إلى 2-0 في بطولة "ون".

فوز روي وأوماشييف في فنون القتال المختلطة

حقق الصيني تشين روي فوزا مستحقا على التايلاندي دريكس زامبوانغا في فنون القتال المختلطة لوزن الديك.

سيطر روي على الجولة الأولى مستعينا بلكماته المؤلمة في الجسد، وكاد أن ينهي المعركة مبكرا لكن صمود زامبوانغا حال دون تحقيق مبتغاه.

في الجولة الثانية، أخذ التايلاندي بزمام الأمور مسجلا بعض الضربات الدقيقة لمصلحته. كانت الجولة الثالثة حاسمة بالنسبة للمقاتلين مما دفعهما للضغط على بعضهما البعض بحثا عن ضربة قاضية.

بعد ثلاث جولات من القتال، تم إعلان فوز روي الملقب بـ " ذا غوست" بقرار منقسم، مما أدى إلى تحسين قائمة فنون القتال المختلطة إلى 5-4.

في افتتاح العرض، حقق مراد أوماشييف الفوز على إبراهيم شايمانوف في فنون القتال المختلطة عن فئة الوزن الخفيف.

شهدت الجولات الثلاث اشتباكات وتبادلات للضربات بين الأوزبكي والروسي. الأخير كان أكثر عدوانية لذلك نال فوزا بقرار الإجماع في أول ظهور له في "ون" بينما تلقى شايمانوف الهزيمة الثانية له على التوالي.

