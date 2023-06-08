النجم الروسي أرتيم بيلاخ واثق من هزم كوون فنّان الضربة القاضية

الفائز بالمواجهة عالية المخاطر بين بيلاخ وإيل في عرض ONE Fight Night 11 الضخم، قد يحدث تداعيات كبيرة على المشهد العام في قسم وزن الديك، ويقترب خطوة واحدة من مواجهة حامل اللقب فابريسيو أندرادي.

ونظراً لأهمية الرهان، يركز الروسي على تقديم عرض جيد في ملعب "لومبيني" للملاكمة يرقى لمستوى سمعته كأحد أفضل مقاتلي النخبة في فنون القتال المختلطة حالياً. يقول بيلاخ: "أنا متأكد من فوزي بنسبة 100%. ستكون أفضل معركة".

في ظهوره الأول في تشرين الأول/أكتوبر، حصل بيلاخ على قرار الإجماع ضد المنافس السابق على لقب بطولة العالم لوزن الديك، البرازيلي لياندرو عيسى.

بانتصاره في معركة واحدة، قفز الروسي إلى المركز الخامس في فئة مكدسة بالنجوم لكنه يبدو أن لا نية لديه للتوقف عند هذا الحدّ لأنه يخطّط للمزيد من النجاح في طريقه للفوز بالحزام الذهبي.

أوضح أرتيم: "أريد أن أستمر في الفوز مستقبلا وأقدم للمعجبين معارك مذهلة. النزال ضد الكوري الجنوبي في لومبيني سيجذب المزيد من اهتمام المشجعين- هذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لي!".

للتقدّم نحو قمّة فئة وزن الديك لفنون القتال المختلطة وتوسيع رقعة شهرته العالمية، سيتعيّن على المهاجم الروسي أولاً تجاوز اختباره الصعب ضد فنان الضربة القاضية في 10 حزيران /يونيو المقبل.

يدرك الروسي، البالغ من العمر 27 عاماً، وفريقه جيداً مدى خطورة منافسه "بريتي بوي" الذي أنهى جميع انتصاراته السبعة في بطولة "ون" بالضربة القاضية. وقد أشاد بيلاخ بخصمه: "إن كوون مقاتل قوي وخصم جيد في فئة الوزن هذه. لكنني أراه فرصة جيدة لاظهار قدراتي وقل كلمتي في هذا القسم".

على الرغم من براعة منافسه في القتال وقوفاً، يعتقد بيلاخ الذي يبلغ سجله القتالي 9-1 أن مهاراته الشاملة ستقوده إلى رفع يده عاليا في نهاية المعركة.

يقول الروسي: "ما يميّزني هو أنني مقاتل عالمي حقيقي. يمكنني القتال في وضع الوقوف وعلى الأرض. أستفيد جيداً من جميع ضربات الكوع والركبة".

يُعرف عن أرتيم أنه مقاتل قوي بدنيا ومتميز في المصارعة ولا يمكن استفزازه بسرعة. لكن في المقابل لديه عيوب أيضا ومن أبرزها افتقاره للسرعة الكافية في الهجوم وتسديد الضربات الإرتدادية المباغتة.

إلى جانب معركة وزن الديك لفنون القتال المختلطة، يتضمن عرضONE Fight Night 11 مجموعة من المواجهات المحتدمة على غرار معركة اللقب العالمي للمواي تاي للوزن الخفيف بين ريجيان إيرسيل وديميتري مينشيكوف ونزال اللقب العالمي لمصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف بين البطل كايد روتولو والنجم النرويجي تومي لانغاكير، ونزال الكيك بوكسينغ في وزن الريشة، بين المصنف أولا سوبربون سينغا ماوين، والتركي الهولندي تايفون أوزكان المصنف خامسا.