المقاتل الإيراني آرش مرداني يبحث عن فوزه الثالث على التوالي في بطولة "ون"

ONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تتضمّن نزالات في الفنون القتالية المختلطة والملاكمة التايلاندية (المواي تاي) تقدمها بطولة "ون" كل يوم جمعة بدايةً من الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، ويُعرض عبر "beIN SPORTS".

في نزال عن فئة الوزن الوسط في الفنون القتالية المختلطة، يواجه مرداني، البالغ من العمر 38 عاماً، اختباراً حقيقياً ضد المقاتل غير المهزوم محمد مراد خسايف الفائز في جميع نزالاته الخمسة التي خاضها خلال مسيرته بالضربة القاضية التقنية التي بدأها في العام 2019.

وكان المقاتل الإيراني قد حقق انتصارين على التوالي في نزاليه الأخيرين على حساب الأسترالي هاري غريتش والأوزبكي مامجورون حميدوف.

ففي 27 كانون الثاني/يناير، سيطر مرداني على نظيره الأسترالي بشكل كامل إلى أن قرر الحكم تنحية الأخير بسبب سلبيته في القتال، وذلك في عرض ONE Fight Night 2. تبع مرداني هذا الفوز بآخر حققه في 3 آذار/مارس الماضي خلال عرض ONE Fight Night 7، عندما فاز بإجماع الحكّام على حميدوف بعد أن هيمن على الجولات القتالية الثلاث.

مرداني، الذي يمتلك خبرة ومهارات عالية في المصارعة، سيواجه اختباراً صعباً ضد خسايف الذي تمكّن من إنهاء جميع نزالاته عن طريق الضربة القاضية.

بطولة "ون"، التي أسّست عام 2011 ومقرها سنغافورة، هي أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم ويقودها رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها التايلاندي شاتري سيتيودتونغ. وتضمّ المنظمة عدداً من أبرز الفنون القتالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنهم الإيرانيان أمير علي أكبري وإيراج عزيزبور، والمغربيان إلياس النهاشي يوسف العسيري.

