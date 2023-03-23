السبت فجراً... ثلاثة نزالات منتظرة في عرض ONE Fight Night 8

يتضمّن العرض المرتقب 10 نزالات نارية، أربعة منها تشهد مواجهات بين سيدات، تُخاض بقواعد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة ومصارعة الإخضاع. ويشهد الحدث الرئيسي من العرض، الذي سيُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS"، نزالاً على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة بين سوبرلك كياتمو ومنافسه دانيال ويليامز.

في التالي ثلاثة نزالات مشوّقة قد تسرق الأضواء في عرض ONE Fight Night 8.



1. هام سيو هي Vs. إتسوكي هيراتا

ستتواجه أخيراً هام سيو هي وإتسوكي هيراتا في نزال فنون قتالية مختلطة عن فئة وزن الذرّة بعدما عبّرت كل منهما منذ أشهر عن رغبتهما في مواجهة بعضهما وعقب تأجيل نزالهما الذي كان من المقرر إقامته خلال عرض ONE 163 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

النزال سيشهد مواجهة بين أسلوبين قتاليين مختلفين، إذ تعتمد النجمة الكورية الجنوبية أسلوباً شرساً في المصارعة، في حين أنّ نظيرتها اليابانية تتمتّع بمهارات عالية في الجودو والإخضاع.

كما أنّ الفائزة بين النجمتين قد تُمنح فرصة للقتال على الحزام الذهبي للفئة.

2. أكبر عبدولاييف Vs. أو هو تايك

يأمل الوافد الجديد غير المهزوم أكبر عبدولاييف أن يمدد سلسلة انتصاراته في الفنون القتالية المختلطة عندما يواجه المقاتل الكوري الجنوبي أو هو تايك في نزال عن فئة وزن الريشة.

عبدولاييف، البالغ من العمر 25 عاماً، يمتلك سجلاً نظيفاً (0-8) بمعدل إنهاء بنسبة 100%. أما نظيره الكوري، البالغ من العمر 29 عاماً، فهو يتسلّح بمجموعة من المهارات العالية في الإخضاع والإسقاط التي ستعقّد من مهمة عبدولاييف.

3. زهانغ بيميان Vs. توريبشي دونغاك

يدخل الصيني زهانغ بيميان معركة في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن القشة بهدف العودة إلى الانتصارات وإثبات استحقاقه لفرصة ثانية للقتال على الحزام الذهبي عقب هزيمته أمام جوناثان دي بيلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويسعى بيميان، البالغ من العمر 19 عاماً، للعودة إلى نغمة الانتصارات عندما يواجه الروسي توريبشي دونغاك. من المتوقع أن يتّسم النزال بالسرعة والحماسة حيث يتطلع كل من الشابين إلى إثبات قيمته وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب العالمي ضمن فئة وزنه.