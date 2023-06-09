التركي تايفون أوزكان جاهز لتحدّي سوبربون

أوزكان الشهير بـ"توربيد" أكد جاهزيته ذهنياً وبدنياً لكسب هذا التحدي ضد التايلاندي الخطير وإثبات أنه ينتمي إلى صفوف النخبة في بطولة "ون".

يقول المقاتل البالغ من العمر 31 عاما لموقع ONEFC.com: "لا يبدو الأمر كأنه فرصة، لأكون صادقا. يبدو أن هذا هو المكان الذي أستحقه. أنا أنتمي إلى هناك. لقد أثبت لسنوات عدة، وأثناء العديد من المعارك أنني أنتمي إلى القمة".

وأضاف أوزكان: "أنا أعلم أنه أياً كان من سيفوز في هذه المعركة، فسوف يقاتل من أجل اللقب بعد ذلك. لذلك، أعتقد أن الأمر في غاية الخطورة".

المقاتل التركي أكد أنه لن يبحث عن الضربة القاضية السريعة، لكنه سيحرص على الالتزام بخطته القتالية طوال المعركة الحامية. وكشف قائلا: "أرى أنني سأقاتل بكل الطرق الممكنة، سأضع الضغط في كل نطاق. لن أبحث عن الإنهاء. لدي خطة لعب جيدة جدا، وسأنفذها بشكل مثالي. هذه هي الطريقة التي سأؤدي بها. لا أحد يستطيع البحث عن الضربة القاضية. إذا قلت إنني أبحث عن ذلك فلن يحصل. لكن لدي خطة لعب، وسألتزم بها وسنرى ما سيحدث".

ولتحسين سجله المتواضع في بطولة "ون" (هزيمتان وفوز وحيد) يحتاج التركي للفوز في هذه المواجهة الصعبة وأوضح: "إنها مباراة جيدة لكنها لن تكون سهلة. أعلم أن الأمر سيكون مختلفا لأنه ذكي للغاية، لذلك أحتاج إلى إجراء بعض التعديلات أيضا".

ممثل فريق Siam Gym لا يستبعد إطلاقا أن يظهر النجم التايلاندي أفضل نسخة لديه في ليلة القتال بملعب لومبيني الشهير للملاكمة وقال: "إنه قوي جدا من الناحية الذهنية. لذا، أتوقع أن يكون في أفضل حالاته يوم السبت 10 حزيران/ يونيو. أعلم أنه سيكون في أفضل مستوى له، لذلك لا يمكنني التقليل من شأنه".

إن عدم السماح لسوبربون بفرض أسلوبه القتالي من أهم العوامل لكسب المعركة الحاسمة وفق تفسير أوزكان: "عليك أن تنقل المعركة إليه. إنه الخيار الوحيد المتاح لك. ولكن بطريقة ذكية، لأنه ذكي جدا وتقني. أعلم أنني سأخسر إذا سمحت له بلعب لعبته. لذا، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله الآن هو أن أنقل القتال إليه".

رغم إدراكه لصعوبة المهمة في عرضONE Fight Night 11 ، إلا أن السترايكر التركي الذي يبلغ سجله 86-10، يرغب في تحقيق النصر في الملعب الأيقوني الذي طالما حلم بالقتال فيه: "لا أستطيع أن أخبرك كم أنا متحمس. أحلم دائما بالقتال في لومبيني. سابقا، شاهدت معارك جميع المقاتلين التايلانديين، لكن هذه المرّة سأكون هناك داخل الحلبة".

هذه المواجهة المثيرة للاهتمام بين سوبربون وأوزكان ستبث مباشرة عبر قنوات beINSPORTS فجر السبت 10 حزيران/يونيو على الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة.