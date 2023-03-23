البرازيلية بيانكا باسيليو...من فتاة مشاكسة إلى بطلة عالمية

المصارعة البالغة من العمر 27 عاماً تستعدّ لمواجهة بطل العالمة في الجوجيتسو البرازيلي خمس مرّات في واحدة من أقوى النزالات التي سيشهدها عرض ONE Fight Night 8 يوم 25 آذار/مارس.

منذ طفولتها، أظهرت باسيليو مواهب مختلفة غيّرت مسار حياتها من فتاة مشاكسة إلى بطلة عالمية في الجوجيستو.

ميولات قتالية منذ الصغر

تحت أشعة الشمس في ساوبالو، تعلّمت باسيليو التي كانت شعلة من النشاط والحيوية بعض الرياضات القتالية مثل الكابويرا والملاكمة والمواي تاي والجوجيستو كما عملت في فرقة موسيقية ومارست المسرح ولعبت كرتي القدم واليد.

على الرغم من شخصيتها المرحة، كانت باسيليو الأصغر سنّا بين أشقائها تميل أكثر للعراك في المدرسة والشوارع والاشتباك مع الذكور ممّا كشف مبكرا عن موهبتها القتالية الدفينة.

تحدثت بيانكا عن نزعتها القتالية في طفولتها: "كنت أتشاجر في الشارع مع الأطفال، وحتى عندما يتشاجر أخي، كنا نذهب معا للاشتباك.عندما لا ألعب أو أمارس الرياضة، كنت أستنفد طاقتي في القتال. كان لدي رغبة قوّية في فعل ذلك".

في الواقع، لم يكن ميلُ باسيلو للعدوانيّة والقتال مناسبا لفتاة في سنّها إلا أنه كان يكسبها احترام وخوف زملائها في المدرسة على حدّ تعبيرها.

قالت: "لطالما أحببت أن أفعل الصّواب، وأن أكون منصفة، وأن أدافع عن زملائي. لم يكن لدي أصدقاء حقيقيون، لكنني أعتقد أنهم يفضلون أن يكونوا إلى جانبي بدلاً من أن يكونوا ضدي".

مسار غيّر حياتها

في سن الثانية عشرة، وجدت باسيليو في الجوجيستو طريقا لتوجيه كل طاقتها المفرطة في القتال ما أدّى إلى تغيير مسار حياتها بشكل كلّي.

مع استعدادها الفطري وتفانيها في هذه الرياضة، استطاعت البرازيلية المنافسة على المستوى الدولي. تتذكر النجمة: "بعد أن بدأت الجوجيتسو، تغيّرت الكثير من الأشياء. تغيّرت صداقاتي. تركت المدرسة وبدأت ألتزم أكثر فأكثر بهذه الرياضة".

في سن الـ 16، فكّرت باسيلو في الذهاب للمنافسة في بطولة العالم بالولايات المتحدة. لكن في ذلك الوقت لم يكن لديها مال كافٍ لتحقيق حلمها.

في انتظار جمع الأموال اللازمة للسفر، واصلت المراهقة البرازيلية بذل الجهد، وكانت تتدرّب خمس مرّات في اليوم تحت إشراف مدربها كايو ألميدا.

بعد فترة سافرت باسيلو إلى أمريكا من أجل المنافسة في بطولة العالم IBJJF. وهناك كان تركيزها منصبّ فقط على تحقيق هدفها: "أتذكر أنني غادرت الفندق فقط للقيام بثلاثة أشياء: التدريب وتناول الطعام ثم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية..".

حصلت إبنة مدينة ساو باولو على الميدالية الذهبية والحزام الأزرق في بطولة العالم واستمرت في حصد ألقاب الاتحاد العالمي للجوجيتسو البرازيلية (IBJJF) إلى أن حصلت على الحزام الأسود في عام 2016.

في عام 2019، وصلت باسيليو إلى ذروة حياتها المهنية عندما فازت بالميدالية الذهبية في بطولة نادي أبو ظبي للقتال ADCC المرموقة.

اليوم حقّقت باسيليو عملياً كل ما كانت تصبو إليه، إذ انتقلت من مراهقة مشاكسة إلى بطلة للعالم عدة مرات. وصرّحت: "لقد جئت من مشروع اجتماعي واليوم أنا مصارعة أعيش من القتال.. عليكِ أن تفتخري بكونكِ نجمة، لكن عليكِ أيضا أن تكوني مثالا جيدا في الحياة".

حالياً يبدو الشغل الشاغل لباسيليو هو عرض مهاراتها القتالية الأرضية ذات المستوى العالمي أمام جمهور عالمي والإطاحة بالموهوبة تامي موسوميشي.

وتحدث عن المواجهة المقبلة: "أعتقد أننا سنخوض معركة رائعة. أنا مقاتلة متكاملة، أشعر أنني بحالة جيدة وسأبحث عن عمليات الإسقاط والإخضاع".