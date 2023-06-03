الإيراني سروش أكبري يحقق فوزاً مستحقاً في عرض ONE Friday Fights 19

في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حصل أكبري، البالغ من 18 عاماً، على انتصار كبير بقرار منقسم ضد بارنبيت، الذي يمتلك في رصيده 70 فوزاً.

على مدى ثلاث جولات قتالية، أظهر أكبري مهاراته المتنوّعة وثقته العالية بالنفس. منذ قرع جرس البداية، دخل أكبري في أجواء النزال، متصدياً لهجومات خصمه التايلاندي المبكرة، وأسقطه بضربة مرتدة في الدقيقة الأولى. كما نجح الإيراني بأن يسدّد لكمات متتالية، وضربة عنيفة بالمرفق الأيسر كادت أن تفقد التايلاندي توازنه في الجولة الأولى.

لكن مجريات النزال انقلبت في الجولة الثانية حيث استعاد بارنبيت عافيته، ليتقدّم إلى الأمام ويظهر شراسة هجومية، مستفيداً من فارق الطول الذي يصبّ في مصلحته. عمد بارنبيت إلى توجيه ضربات طائرة بالركبة وأسقطه إلى الأرض، لكن الإيراني الشاب تمكّن من إبعاد خطورة خصمه، وردّ عليه بركلات مرتفعة إلى الرأس.

في الجولة الثالثة، وجّه بارنبيت ضربات عدة إلى جسد ورأس أكبري في زاوية الحلبة، ولكن أكبري أظهر قدرة عالية على التحمّل وشجاعة كبيرة، ليعود مجدداً إلى قتال التايلاندي وجهاً إلى وجه، ويسدّد عدداً من اللكمات التي أقنعت اثنين من الحكّام الثلاثة بأنه يستحق الفوز.

مع نهاية النزال، الذي كان الأول لكل من المقاتلين في بطولة "ون"، مدّد أكبري سلسلة انتصاراته المتتالية في عالم الفنون القتالية إلى خمسة، ورفع رصيده الإجمالي إلى 22-3 في حين أنّ سجلّ بارنبيت أصبح 70-16.

يُذكر أنّ ONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تقيمها بطولة "ون" داخل ملعب "لومبيني" للملاكمة كل يوم جمعة بدايةً من الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.

