أخطر 4 أسلحة لسوبربون نجم الكيك بوكسينغ

بطل العالم السابق في وزن الريشة للكيك بوكسينغ يمتلك أسلوبا قتاليا خاليا من العيوب ولديه أسلحة فتاكة غذت صعوده إلى قمة التصنيفات.

قبل معركته ضد التركي تايفون أوزكان يوم السبت 10 حزيران/ يونيو في عرض ONE Fight Night 11، سنسلط الضوء على أربع ضربات مميزة يستخدمها سوبربون لهزم خصومه في عالم الكيك بوكسينغ.

1. الركلة اليمينة العالية

من أكثر الأسلحة المدمّرة لدى الأيقونة التايلاندية هي الرّكلة اليمينية العالية العنيفة التي تسبّبت في حصده للقب بطولة العالم لوزن الريشة في الكيك بوكسينغ عام 2021.

في ذلك النزال، أطلق سوبربون ركلة قاضية أفقدت وعي الأسطورة الإيطالية جورجيو بيتروسيان عند علامة 0:20 من زمن الجولة الثانية.

الضّربة القاضية المذهلة ضدّ الإيطالي، مجرّد واحدة من الإنهاءت المميزة التي سجلها التايلاندي البالغ من العمر 32 عامًا على مدار حياته المهنية الطويلة والمثيرة للإعجاب.

تعمل الركلة العالية اليمنى لسوبربون بشكل جيّد لأنها تنطلق بسرعة وقوّة من الخلف مما يجبر منافسيه على محاولة الدفاع عن كل منطقة هدف ممكنة.

يمكن للتايلاندي تغيير مسار الضربة اعتمادا على كيفية دفاع خصم، ويمكنه أيضا تسديد الركلة العالية من مسافة قريبة بحيث لا يستطيع معظم المنافسين توقعها.

2. ركلة الدفع

قبل أن ينتقل إلى لعبة الكيك بوكسينغ، احتفظ سوبربون بالعديد من حركات رياضة الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) الذي تعلمها وأتقن مهاراتها عندما كان في سن الخامسة.

ركلة الدفع، المعروفة أيضًا باسم (teep)هي جزء أساسي من ترسانة ممثل فريق سينغا ماوين في رياضة الكيك بوكسينغ.

يستخدم ركلة الدفع اليسرى لكسر إيقاع خصمه وصدّ الهجمات الأكثر عدوانية، بينما يعتمد على الركلة اليمنى كأداة هجومية أكثر قوة، وغالبًا ما يصيب بها الجسد وبدرجة أقل الوجه.

3. الركبة

دمج سوبرون سلاح الركبتين بسلاسة في ترسانته الهجومية الخاصة برياضته الجديدة وجعلها أداة هائلة للفتك بالمنافسين.

بأطرافه الطويلة، يمكن لسوبربون بسهولة تامة تسديد ضربات مباشرة بركبته اليمنى على رأس منافسه أو توجيه ركبة طائرة. في الحالة الدفاعية، يبدو أن التايلاندي ماهر بركبيته في اعتراض خصومه وإخماد هجماتهم وتجنب الضرر.

4. لكمة مستقيمة لاذعة

يشتهر سوبربون في الغالب بقوة أطرافه السفلية، لكن لكماته المستقيمة اللاذعة والدقيقة "جاب" تساعده على اختراق دفاعات منافسه والتمهيد لشن هجومه الكاسح.

لكمة اليد اليمنى للنجم التايلاندي تؤدي غالبا إلى تشتيت انتباه منافسه حتى يتمكن من اطلاق مجموعة من ضربات الركبتين أو الركلات في الجسد.

بجميع هذه الأسلحة المدمّرة، يأمل ملك وزن الريشة السابق في تحقيق النصر ضد تايفون أوزكان ينسيه سقوطه الكارثي بالضربة القاضية على يد شينغير ألازوف في كانون/ الثاني يناير الماضي في ONE Fight Night 6، ويمكنه من بداية فصل جديد في رحلة الصعود مرة أخرى إلى القمة.