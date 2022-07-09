وتحسّرت نجمة التنس التونسية أنس جابر لغياب عائلتها عن نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الذي جمعها السبت بالكازخستانية إيلينا ريباكينا، لعدم حيازتها تأشيرات دخول إلى بريطانيا، وذلك لأنها لم تتقدم أصلاً بطلب للحصول عليها وفق ما أفادت بعد خسارتها 6-3 و2-6 و2-6.

وكتبت جابر في عمودها في موقع شبكة "بي بي سي" البريطانية "يخطّط شقيقي حاتم للقدوم من تونس وآمل في أن يتواجد هنا السبت، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات دخول، والداي سميرة ورضا وشقيقتي ياسمين لن يأتوا إلى لندن، لكن سيكون رائعاً تواجد (شقيقي) حاتم وربما صهري".

وتعليقاً على غياب عائلتها في نادي عموم إنكلترا، غرّدت سفارة المملكة المتحدة في تونس "نتمنى لأنس كل التوفيق في نهائي بطولة ويمبلدون اليوم جميعنا في تونس نشجعك. يؤسفنا سماع أنّ والديك وأختك غير قادرين على الحضور لدعمك، سوف ننظر في هذا الأمر".

لكن في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة النهائية، أوضحت جابر الأمور لدى سؤالها عن الموضوع، قائلة إنّه تمّ تأويل ما أدلت به لأنها "قلت ليس لديهم تأشيرات. لم أقل إنهم تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات ورفضوا منحهم إياها".

وتابعت: "هذا خاطئ تماماً. لا حرج في التقديم (للحصول على التأشيرة). لم يتقدموا أبداً ولم يتم رفضهم أبداً. كتونسي، فأنت بحاجة إلى تأشيرة للمجيء إلى المملكة المتحدة. من الواضح أنه لم يكن هناك وقتاً كافياً للقيام بذلك. لكن لا، لا، نحن بخير. المملكة المتحدة وتونس جيدتان (تضحك). علاقاتهما جيدة".