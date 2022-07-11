وقال يوفنتوس اليوم عقب إعلانه التعاقد مع الفرنسي: "عاد بول إلى تورينو. لقد غادر كصبي وعاد كرجل وبطل، ولكن هناك شيء واحد لم يتغير - الرغبة في كتابة صفحات لا تُنسى من تاريخ النادي معًا مرة أخرى.عاد بوغبا ولن نكون أكثر سعادة".

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اليومية أن بوغبا (29 عاماً) سيتقاضى راتباً قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

وكان نادي "السيدة العجوز" أعلن يوم السبت الفائت عن وصول الدولي الفرنسي إلى مركز يوفنتوس الطبي من أجل القيام بالفحوصات الطبية الروتينية تمهيداً لانتقاله إلى الفريق.

ووصل بوغبا الجمعة إلى تورينو بحسب ما أعلن الفريق الإيطالي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرّد يوفنتوس: "لقد عاد" حيث نشر مقطع فيديو يظهر به بوغبا وهو ينزل من الطائرة.

ونشر بوغبا سابقاً مقطع فيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز. ارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوفنتوس وقال بالإيطالية "إلى اللقاء".

وكان بوغبا دافع عن ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.