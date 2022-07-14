يوفنتوس يتعاقد مع أندريا كامبياسو من قبل beIN SPORTS July 14, 2022 18:52 0:35 دقيقة أعلن يوفنتوس ضم الظهير الإيطالي أندريا كامبياسو قادماً من فريق جنوى. تقارير إخبارية ميركاتو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة المنتخب التونسي ينهزم أمام جنوب إفريقيا 4:16 دقيقة المنتخب الفرنسي يفوز على بلجيكا 0:24 دقيقة دجيري يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي باستاد 1:46 دقيقة سيدات نيجيريا إلى نصف النهائي 3:43 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات: إيطاليا تتعادل مع آيسلندا 0:30 دقيقة فالنسيا يتجهّز للموسم الجديد بقيادة غاتوزو 1:35 دقيقة غالان وليبرون إلى ربع نهائي 0:32 دقيقة بونو والنصيري يلتحقان بتدريبات إشبيلية 0:49 دقيقة تين هاخ: "لدينا كل الإمكانيات للظفر بالألقاب" 0:55 دقيقة طواف فرنسا... فوز أول للبريطاني بيدكوك