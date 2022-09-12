وانضم الألماني الذي بات لاعبًا حرًا منذ أن غادر ليفربول في حزيران/يونيو الفائت بصفقة حتى كانون الثاني/يناير المقبل مع خيار التمديد حتى نهاية الموسم.

✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.



Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022

ويصل الحارس البالغ 29 عامًا بعد إصابة دارلو في الكاحل أثناء التدريب.

قال مدرب نيوكاسل إيدي هاو "نحن سعداء بضم لوريس إلى مجموعة حراس المرمى لدينا. هو حارس جيد جدًا ولديه خبرة في الدوري الإنكليزي والمنافسات الأوروبية وسيشكل منافسة ويقدم دعمًا خلال فترة مهمة من الموسم".

كان كاريوس في السابق الخيار الأول لليفربول في حراسة المرمى تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ أن أرتكب خطأين فادحين تسببا بهدفين في الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

علّق على انضمامه إلى الماغبايز "لدى نيوكاسل مدرب رائع ويلعب كرة قدم جذابة حقًا. شعرت أنه المشروع المناسب لي وأنا متحمس للعمل مع المدربين وزملائي الجدد".

