وسيكون التعمري أولَ لاعبٍ أردني يحترف في الدوري الفرنسي، ويبلغ التعمري من العمر 25 عاماً وقد بدأ مسيرته في شباب الأردن والجزيرة، قبل أن أن ينتقلَ إلى فريق أبويل القبرصي، ومنه إلى بلجيكا مع نادي أوش لوفين حيث سجل التعمري هذا الموسم ستة أهداف وصنع أربعة.

