كوندي يبحث عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في برشلونة من قبل beIN SPORTS July 28, 2022 21:55 1:23 دقيقة حبل الفرنسيين لم ينقطع في برشلونة… آخر الواصلين جول كوندي، الفرنسي الذي غير وجهته في منتصف الطريق مفضلاً عاصمة كتالونيا على عاصمة إنكلترا وآثر الاستمرار في الليغا على استكشاف البريميرليغ. تقارير إخبارية ميركاتو برشلونة جول كوندي -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة كوندي يبحث عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في برشلونة 1:08 دقيقة أرنولد: "نأمل في التتويج بكأس العالم" 0:35 دقيقة نوتنغهام فورست يسعى لضم رامسي 0:27 دقيقة ماك نيل إلى إيفرتون قادماً من بيرنلي 5:51 دقيقة تعرف على آخر أخبار إصابة الفرنسي بول بوغبا 0:36 دقيقة ويبيس تفوز بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا 1:20 دقيقة هالر سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب 0:41 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع لاعب من سبورتينغ لشبونة 0:43 دقيقة برشلونة يتوصل لاتفاق رسمي مع إشبيلية لضم كوندي 0:38 دقيقة تقارير: دي يونغ يحسم قراره بالبقاء في برشلونة