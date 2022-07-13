ونشر النادي التركي بياناً عبر موقعه الرسمي قال فيه: "تم الاتفاق على إنهاء العقد بين نادينا ومسعود أوزيل بالتراضي".

وأضاف البيان: "نتمنى التوفيق لمسعود أوزيل لبقية حياته المهنية".

وكان اللاعب الدولي الألماني السابق البالغ 33 عاماً انتقل إلى فنربهتشه في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2021 قادماً من آرسنال الإنكليزي، لكنه استُبعد في الربيع من تشكيلة الفريق بعد دخوله في صراع مع الإدارة.

وسبق أن ألمح المدرب الجديد لفنربهتشه، البرتغالي جورجي جيزوس لدى وصوله في بداية يونيو/يونيو الماضي، إلى أنه لن يعيد النظر في هذا القرار على الفور.

وفي سياق متصل ألمح إسطنبول باشاك شهير التركي إلى ضم أوزيل بعد فسخ عقده مع فنربهتشه.