وقال خورخي ميسي بعد اجتماعه مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا: "ليونيل يرغب بالعودة إلى برشلونة وأحب عودته للنادي".

ودارت الكثير من الشائعات بشأن إمكانية انتقال ميسي إلى الدوري السعودي لتمثيل نادي الهلال في الوقت الذي ترك به برشلونة باب عودة أسطورته مفتوحاً.

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن رابطة الليغا وافقت على الخطة الاقتصادية لنادي برشلونة.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده لابورتا مع مسؤولي رابطة الليغا صباح الاثنين، حيث تمت الموافقة على الخطة التي قدمها رئيس النادي الكاتالوني، والتي تستمر لثلاثة أعوام، وهو الأمر الذي يتيح لبرشلونة حل بعض الأمور المتعلقة بقائمة اللاعبين، على غرار إكمال تسجيل غافي، كما ستتيح الخطة الفرصة أمام النادي للتعاقد مع ميسي.