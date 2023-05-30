وحسب التقارير فقد تم الاتفاق بين النادي الملكي واللاعب وتبقت بعض التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالعقد وسيتم الإعلان الرسمي في النصف الأول من شهر يونيو، وفي الوقت ذاته أشارت التقارير إلى أن الريال وبوروسيا دورتموند لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي وذلك بسبب خلاف حول قيمة اللاعب حيث أن المبلغ المطروح من قبل الريال أقل من الذي يطالب به النادي الألماني.

