وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، عن وصول كل من برشلونة ومانشستر يونايتد لاتفاق يقضي برحيل الهولندي إلى الفريق الإنكليزي وسط رغبة كبيرة من اللاعب في البقاء في كاتالونيا.

وكتبت وقتها ماركا الإسبانية أنّ "الطرفين على خلاف، النادي يريد رحيله واللاعب راغب بالبقاء".

وأضافت ماركا أنّ مانشستر يونايتد مستعد لصفقة ضخمة، كي يلمّ شمل اللاعب الدولي مع مواطنه المدرب الجديد للشياطين الحمر الهولندي إريك تن هاغ الذي أشرف عليه في أياكس أمستردام.

أردفت أنّ مسؤولي يونايتد (المدير الرياضي جون مورتو والرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد) سافرا إلى برشلونة (الإثنين الماضي) وعقدا أكثر من اجتماع مع المدراء الرياضيين لوصيف الدوري الإسباني "سيحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة 21 مليون يورو (نحو 21.1 مليون دولار) الموسم المقبل ويرتفع إلى 28 مليوناً في التالي، فضلاً عن المكافآت. هذه أرقام كبيرة نظراً للوضع (المالي) الصعب في النادي".

لكن في المقابل، يبدو دي يونغ مرتاحاً في برشلونة بعد أن أصبح قطعة رئيسة في تشكيلة بلاوغرانا تحت إشراف العديد من المدربين في فتراته المتعثرة الأخيرة.

وكتبت سبورت الكاتالونية أنّ دي يونغ الذي اشترى أخيراً بيتاً في برشلونة، أبلغ زملاءه موقفه الرافض للرحيل "من المستحيل أن أرحل. كيف أترك برشلونة؟".

وعلى الطرف الإنكليزي، ذكرت صحيفة شبكة بي بي سي وصحيفة ديلي ميل أن برشلونة اتفق مع يونايتد على صفقة تبلغ 63 مليون جنيه استرليني (نحو 74.5 مليون دولار) مع 8.5 ملايين إضافية كمكافآت "لكن دي يونغ يتواجه مع النادي فيما يتعلق بأكثر من 17 مليون جنيه من الرواتب المؤجلة والمكافآت التي يدين بها للاعب". وأضافت ديلي ميل أن برشلونة كان قد عرض على اللاعب تخفيض راتبه أو الرحيل.