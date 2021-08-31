النادي الإسباني قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما قدم عرضين من أجل الظفر بخدمات النجم الفرنسي، بلغ الأول مائة وستين مليون يورو، ووصل الثاني إلى مائة وسبعين مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة عشرة ملايين يورو. كما تحدث أنباء عن عرض ثالث شفهي بلغت قيمته مائتي مليون يورو، وينتهي عقد المهاجم الدولي مع باريس سان جيرمان في صيف العام المقبل.

