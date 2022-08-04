



وكان مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد قد ترك لاعب الوسط خارج تشكيلته التي خاضت جولة إعدادية للموسم في أستراليا، بعد رفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.

ودخل تشوكويميكا الذي سيبلغ التاسعة عشرة في تشرين الأوّل/أكتوبر، إلى تشكيلة فيلا في أيار/مايو 2021 وخاض الموسم الماضي 14 مباراة، بينها اثنتان كلاعب أساسي في الدوري الإنكليزي (برميرليغ).

ولعب دوراً رئيساً خلال فوز إنكلترا بلقب كأس أوروبا تحت 19 عاماً في تموز/يوليو.



قال تشوكويميكا "كان الأمر مرهقاً لكن لم أستطع إخراج تشيلسي من رأسي في الأيام القليلة الماضي، ولقد ارتحت الآن للانتهاء من ذلك".



وأصبح ثالث لاعب يتعاقد معه تشيلسي هذا الصيف، بعد قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي والمهاجم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي حامل اللقب.