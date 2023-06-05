بوروسيا دورتموند يضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من قبل beIN SPORTS June 5, 2023 16:53 0:22 دقيقة ضمّ نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الاثنين رسمياً اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى صفوفه قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ. Welcome, bienvenue, مرحباً Ramy! 🇩🇿 pic.twitter.com/aABd4w5sEn — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 5, 2023 اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، وقع عقداً لمدة أربع سنوات، ليكون أول صفقة للفريق في الموسم الجديد. تقارير إخبارية ميركاتو بوروسيا دورتموند رامي بن سبعيني -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تشافي: نعم نحتاج للتعزيزات 0:22 دقيقة بوروسيا دورتموند يضم رامي بن سبعيني 1:09 دقيقة رود يمضي قدماً في رولان غاروس 0:36 دقيقة براخا سعيد بعد تمكن فالنسيا من تجنب الهبوط 18:07 دقيقة إنزاغي يشدد على ضرورة التحلي بالشجاعة أمام سيتي 1:11 دقيقة خواكين يصف ليلته الختامية في الملاعب بالاستثنائية 2:29 دقيقة الاتحاد المنستيري يحرز لقب كأس تونس لكرة السلة 3:55 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 3:17 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 والأخيرة 0:53 دقيقة خورخي ميسي يؤكد رغبة نجله في العودة إلى برشلونة