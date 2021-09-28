ونشر الريان في تغريدتين متتاليتين على تويتر صورة لنزونزي مرفقة بتعليق "أُنجزت" باللغتين الفرنسية والإنكليزية، قبل إلحاقها بفيديو من 31 ثانية مع تعليق "مرحباً" بالعربية والإنكليزية والفرنسية أيضاً.

وكان الريان ضمّ الأسبوع الماضي النجم الكولومبي خاميس رودريغيس (30 عاماً) من إيفرتون الإنكليزي، علماً أن المدرب الفرنسي لوران بلان يشرف على صفوفه منذ الموسم الماضي.

ولعب الدولي الفرنسي السابق لأندية أميان الفرنسي وبلاكبيرن وستوك سيتي الإنكليزيين وإشبيلية الإسباني الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي عام 2016 قبل أن ينضم لروما الإيطالي عام 2018 ثم خاض عقب ذلك تجربه احترافيه مع غلطه سراي التركي.

وعلى الصعيد الدولي خاض نزونزي 20 مباراة مع المنتخب الفرنسي وكان ضمن كتيبة الديوك التي توجت بلقب كأس العالم عام 2018.

