الإعلام الأمريكي يكشف عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 15:45 2:46 دقيقة سلطت الصحافة الأمريكية الضوء على بعض تفاصيل العقد الذي سيربط نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي بإنتر ميامي. تقارير إخبارية ميركاتو ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 33:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول 0:51 دقيقة ديكلان رايس الأفضل في دوري المؤتمر 1:14 دقيقة فلامينغو يقترب من ثمن النهائي 1:24 دقيقة فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي 1:04 دقيقة الأهلي في المغرب تأهباً لمواجهة الوداد 0:44 دقيقة القادري يكشف عن قائمة المنتخب التونسي