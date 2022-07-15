أتلتيكو مدريد يقدم لاعبه الجديد صامويل لينو من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 19:58 1:02 دقيقة قدم أتلتيكو مدريد لاعبه الجديد صامويل لينو بعد أن تعاقد معه حتى 2027. تقارير إخبارية أتليتكو مدريد صامويل لينو -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة غالان وليبرون يبلغان المربع الذهبي 0:36 دقيقة بيدرسين يفوز بالمرحلة 13 من طواف فرنسا 0:41 دقيقة كارينو بوستا إلى نصف نهائي بطولة باستاد 0:57 دقيقة ليما وستوباتشوك إلى نصف النهائي 1:02 دقيقة أتلتيكو مدريد يقدم لاعبه الجديد صامويل لينو 1:05 دقيقة مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز حتى 2025 0:32 دقيقة برشلونة يقدم نجمه الجديد رافينيا 0:47 دقيقة مانشستر يونايتد يتعاقد مع كريستيان إريكسن 1:04 دقيقة طوكيو تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى عام 2025 0:25 دقيقة فشل المفاوضات بين غاريكا والاتحاد البيروفي