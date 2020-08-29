آخر التطورات بشأن رغبة ميسي في مغادرة برشلونة August 29, 2020 18:55 4:56 دقيقة مراسلنا أشرف بن عياد يسلّط الأضواء على آخر أخبار ليونيل ميسي ورغبته في مغادرة برشلونة. تقارير إخبارية ميركاتو جوسيب ماريا بارتوميو ليونيل ميسي برشلونة أشرف بن عياد -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة أرتيتا فخور بأداء لاعبيه 0:30 دقيقة ماذا قال كلوب بعد خسارة درع الاتحاد الإنكليزي ؟ 0:58 دقيقة العربي يبلغ النهائي وكازورلا يسجل للسد 0:34 دقيقة ميسي أخبر برشلونة أنه لن يحضر لفحوصات فيروس كورونا 0:19 دقيقة توتنهام يخوض مباراة ودية ثانية خلال 24 ساعة 5:14 دقيقة أبرز المرشحين لخلافة هيغوايين في حال غادر "يوفي" 2:18 دقيقة مصائب برشلونة عند نيولز أولد بويز فوائد 0:57 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج بلقب بطولة سينسيناتي 0:47 دقيقة أونزوي: لميسي الحق بالبقاء أو المغادرة 0:28 دقيقة تعرف على المدرب البدني العائد إلى نادي برشلونة