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عبد الكريم حسن إلى الجهراء الكويتي

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أعلن عبد الكريم حسن لاعب منتخب قطر ونادي السد سابقاً انضمامه إلى نادي الجهراء الكويتي.

AFP

 

يذكر أن حسن من مواليد عام 1993 ولعب لمنتخب قطر 122 مباراة دولية سجل فيها 15 هدفاً.

ويحتل الجهراء حاليا المركز الرابع في الدوري المحلي علماً أنه خرج في الموسم الراهن مبكراً من مسابقتي كأس ولي العهد وكأس الأمير.

واختير حسن (29 عاما) أفضل لاعب في آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب دوري أبطال آسيا 2011، ومع منتخب بلاده بكأس آسيا 2019، وخاض معه غمار كأس العالم الأخيرة في قطر.
 

وقال حسن: "سعيد بانضمامي إلى نادي الجهراء الكويتي، شكراً لرئيس مجلس الادارة المحامي خالد الحسيني والشكر ايضاً لرئيس جهاز الكرة الكابتن طواري مدلول".

الجهراء عبد الكريم حسن السد منتخب قطر
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