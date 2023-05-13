رئيس الهلال عن إمكانية استقدام ميسي "لا تسألني"



وكان مصدر مطلع على المفاوضات كشف لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيلعب مع الهلال بموجب صفقة "استثنائية وضخمة": "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وأصرّ والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي أنّ نجله البالغ 35 عاماً لم يحدّد وجهته حتى الآن: "ليس هناك أيّ اتفاق مع أيّ ناد للعام المقبل".



وبعد تتويج الهلال بلقب كأس ملك السعودية الجمعة على حساب الوحدة بركلات الترجيح 7-6 (1-1)، ردّ بن نافل على اسئلة الصحافيين حول إمكانية استقدام ميسي قائلاً: "لا تسألني عن ميسي. لن أعطيك خبراً. إذا صدر أيّ شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه".



وفي الاستوديو التحليلي بعد المباراة، قال بن نافل من أرض الملعب على وقع صيحات الجماهير "ميسي، ميسي": "المجموعة عندي أهم من لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا ناد كبير. نهدف للإضافة والتحسين. إذا ركّزت على شخص تخسر المجموعة".