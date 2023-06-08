تشافي: ميسي لم يعد يرغب في المزيد من الضغوطات

وقال تشافي في بيان "تحدث كلانا كثيرًا" عن احتمال عودته إلى برشلونة و"كان الجميع متحمساً، هو أولاً، ثم أنا ثم النادي، لكن الظروف لم تساعد".

وأضاف "في كثير من الأحيان لا نضع أنفسنا مكان بعضنا البعض، فنحن نفتقر إلى القليل من التعاطف"، معتبرا ًأنه "كونك ليو ميسي لا يجب أن يكون الأمر سهلاً".

وتابع "إنه لم يهدأ أبدًا، يجب أن يكون لديه قيادة رائعة على أرضية الملعب، يجب أن يكون الأفضل في كل مكان. لم يكن لديه وقت ممتع في العامين الماضيين ولم يعد يرغب في هذا النوع من الضغط بعد الآن".

وكان والد ميسي أكد الإثنين أن نجله يفضل خيار العودة إلى برشلونة. لكن كان على النادي الانتظار حتى تصادق رابطة الدوري الإسباني على خطة الجدوى الاقتصادية الخاصة به قبل التفكير في التعاقد معه مجدداً.

وقال تشافي: "لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة له بلا شك"، مشدداً على أن "القرار اعتمد كثيرًا على ما يريده ليو. لقد كان متحمسًا جداً، لكن الظروف لم تساعد".

ورداً على سؤال حول متى بدأ يعتقد أن ميسي قد لا يأتي إلى برشلونة، قال المدرب الكاتالوني إنه "لاحظ تغييراً" في الأرجنتيني "في الأيام الأخيرة، في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف أن ميسي "شرح الأمر بشكل جيد جداً: إنه يريد خفض مستوى الضغط في نهاية مسيرته والذي كان سيظل في أقصى حد لو عاد إلى هنا"، داعياً إلى "احترام اللاعب الأفضل في التاريخ".

