برايثويت يغادر فريق برشلونة من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 16:40 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن توصله لاتفاق مع الدنماركي مارتن برايثويت لفسخ العقد بينهما بالتراضي. Reuters Agreement to terminate Martin Braithwaite's contract with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022 ميركاتو برشلونة مارتن برايثويت السابق بيونتيك يعود إلى إيطاليا من بو اقرأ التالي آخر أخبار الميركاتو الصيفي اقرأ - آخر الأحداث September 1, 2022 19:22 بنفيكا يضم الألماني دراكسلر September 1, 2022 17:58 غاي ينتقل من باريس سان جيرمان إلى إيفرتون September 1, 2022 17:00 آخر أخبار الميركاتو الصيفي September 1, 2022 16:40 برايثويت يغادر فريق برشلونة September 1, 2022 16:36 بيونتيك يعود إلى إيطاليا من بوابة ساليرنيتانا September 1, 2022 14:10 تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلسي بخصوص أوباميانغ September 1, 2022 12:07 مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند September 1, 2022 11:16 الأرجنتيني أوكامبوس الى أياكس معارًا من إشبيلية September 1, 2022 10:49 أرتور ميلو من يوفنتوس إلى ليفربول على سبيل الإعارة August 31, 2022 19:48 الأرجنتيني باريديس إلى يوفنتوس معارا من سان جيرمان