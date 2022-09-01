برايثويت يغادر فريق برشلونة

من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 16:40 أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن توصله لاتفاق مع الدنماركي مارتن برايثويت لفسخ العقد بينهما بالتراضي.