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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

برايثويت يغادر فريق برشلونة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن توصله لاتفاق مع الدنماركي مارتن برايثويت لفسخ العقد بينهما بالتراضي.

Reuters

 

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