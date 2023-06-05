السد القطري يضم الكولومبي أوريبي

وقال السد في بيان رسمي إن اوريبي بات لاعبًا في صفوف الفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

Deal 3 ✅ https://t.co/eKqsGJ2ALK — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) June 5, 2023



وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا إلى "الزعيم" الذي أنهى الدوري في المركز الثالث خلف الدحيل والعربي، بعد انتهاء عقده مع بورتو الذي حقق معه لقب الدوري البرتغالي في مناسبتين والكأس مرة واحدة.

وسبق للاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في 45 مباراة دولية، خوض تجارب سابقة مع أندية كلوب أميركا المكسيكي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وتعد صفقة أوريبي الثالثة للفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري القطري (18 مرة)، حيث كان قد ضم البرازيلي باولو أوتافيو لمدة ثلاثة مواسم والمدافع الإيراني أمين حزباوي (20 عامًا) لخمسة مواسم.







