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ميركاتو

السد القطري يضم الكولومبي أوريبي

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أعلن نادي السد القطري اليوم الاثنين رسمياً عن ضم الكولومبي ماتيوس أوريبي لمدة ثلاثة مواسم قادماً من بورتو البرتغالي.

Reuters

وقال السد في بيان رسمي إن اوريبي بات لاعبًا في صفوف الفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم.


وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا إلى "الزعيم" الذي أنهى الدوري في المركز الثالث خلف الدحيل والعربي، بعد انتهاء عقده مع بورتو الذي حقق معه لقب الدوري البرتغالي في مناسبتين والكأس مرة واحدة.

وسبق للاعب الذي شارك مع منتخب بلاده في 45 مباراة دولية، خوض تجارب سابقة مع أندية كلوب أميركا المكسيكي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وتعد صفقة أوريبي الثالثة للفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري القطري (18 مرة)، حيث كان قد ضم البرازيلي باولو أوتافيو لمدة ثلاثة مواسم والمدافع الإيراني أمين حزباوي (20 عامًا) لخمسة مواسم.

                  
                  
 

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