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ميركاتو

الريان القطري يستعد للإعلان عن التعاقد مع خاميس رودريغيس

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أكّدت مصادر خاصة لـ beIN SPORTS أنّ نادي الريان القطري سيعلن خلال ساعات عن ضمّ النجم الكولومبي خاميس رودريغيس إلى صفوفه.

AFP

ويعدّ التعاقد مع خاميس رودريغيس تعزيزاً مهماً لفريق المدرّب الفرنسي الكبير لوران بلان.

وسينضمّ الكولومبي إلى كوكبة من المحترفين الدوليين المتميزين في نادي الريان وهم الكاميروني فرانك كوم، الإيراني شجاع خلیل‌ زاده، الجزائري ياسين براهيمي والإيفواري يوهان بولي. 

وتقمّص رودريغيس (30 عاماً) ألوان أندية أوروبية عريقة على غرار ريال مدريد الإسباني وموناكو الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني وإيفرتون الإنكليزي كما خاض 80 مباراة دولية مع كولومبيا سجّل خلالها 23 هدفاً.

ويسعى الريان لاستعادة بريقه والمراهنة على الألقاب إذ يحتل حالياً المركز الثامن في الدوري القطري برصيد نقطتين من مباراتين خاضهما إلى حد الآن.

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