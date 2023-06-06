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الاتحاد السعودي يعلن رسمياً ضم كريم بنزيمة

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أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة حتى عام 2026 قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

AFP

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "البنز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

ونشر الاتحاد شريط فيديو يظهر فيه بنزيمة يقول باللغة عربية "انا متحمس  لشوفكم (أراكم) في جدة"، وقيامه بتوقيع عقد انضمامه للاتحاد إلى جانب رئيس النادي أنمار الحائلي قبل أن يتصافحا بعد التوقيع ويرفع بنزيمة قميص الاتحاد.  

أما بنزيمة فقال "لقد كنت محظوظاً لتحقيق أشياء مدهشة خلال مسيرتي وحققت كل شيء في إسبانيا وأوروبا. أشعر الآن بأن الوقت قد حان لكي أخوض تحدياً ومشروعاً جديدين".

وأضاف "في كل مرة زرت فيها السعودية، شعرت بحرارة الاستقبال والحب من انصار اللعبة والشعب".

وتابع "إنه تحد جديد بالنسبة لي، حياة جديدة واتطلع قدماً لبدء التمارين. سأبذل قصارى جهدي للفوز بالكؤوس، للتسجيل، لإبراز موهبتي، لإرضاء الأنصار، النادي، الرئيس والجميع".

وأوضح "إنه دوري جيد يملك لاعبين جيدين. كريستيانو رونالدو يتواجد هنا وهو صديق وهذا يعني بأن السعودية بدأت بتطوير المستوى. أنا هنا من أجل الفوز كما فعلت في أوروبا. أتطلع لرؤيتكم في جدة".
 

كريستيانو رونالدو ريال مدريد كريم بنزيمة اتحاد جدة
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