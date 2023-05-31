آستون فيلا يعلن رحيل آشلي يونغ

وقضى يونغ البالغ 37 عاماً موسمين في صفوف آستون فيلا، وكان مساهماً أساسياً في تحسن نتائج الفريق خلال الموسم المنقضي حيث ضمن أستون فيلا المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي باحتلاله المركز السابع في البريميرليغ وسبق ليونغ أن لعب لآستون فيلا ما بين 2007 و2011 قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

