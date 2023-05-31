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آستون فيلا يعلن رحيل آشلي يونغ

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أعلن آستون فيلا رحيل المدافع المخضرم آشلي يونغ عن صفوف الفريق.

Reuters

وقضى يونغ البالغ 37 عاماً موسمين في صفوف آستون فيلا، وكان مساهماً أساسياً في تحسن نتائج الفريق خلال الموسم المنقضي حيث ضمن أستون فيلا المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي باحتلاله المركز السابع في البريميرليغ وسبق ليونغ أن لعب لآستون فيلا ما بين 2007 و2011 قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.
 

آستون فيلا مانشستر يونايتد آشلي يونغ
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