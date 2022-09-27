وتابع سون كرة مرتدة من حارس الكاميرون آندري أونانا سددها كيم جين سو برأسه داخل الشباك (35).

وكان سون سجل هدفاً أيضاً من ركلة حرة مباشرة في مباراة ودية ضد كوستاريكا (2-2) الجمعة الماضي.

كان اللعب سجالا بين الفريقين وأنقذ أونانا فريقه من هدف أكيد بتصديه لكرة رأسية للي جاي سونغ بعد مرور 5 دقائق، قبل أن يرد عليه مومي نغامالو بتسديدة قوية مرت فوق العارضة (26).

وبعد ان افتتح سون التسجيل سنحت للكاميرون فرصة لإدراك التعادل لكن الكرة التي سددها بريان مبومبو ارتدت من العارضة (43).

وكاد سون يسجل الهدف الثاني لكوريا الجنوبية عندما سدد كرة من ركلة حرة مباشرة لكنها حطت على الشباك من فوق قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

