نجوم السيليساو الذين توافدوا إلى المغرب بعد انتهاء مباريات فرقهم أجروا مرانهم الأول بقيادة رامون مينيزيس المدرب المؤقت الى حين تعيينِ بديل ٍ لتشيتشي.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق غياب الثنائي ماركينيوس وريشارليسون عن المباراة الودية بسبب الإصابة، لينضما إلى قائمة الغائبين عن الموقعة والذين يتقدمُهم نجم باريس سان جيرمان نيمار.

هذا ويتصدر قائمة السيليساو التي ستواجه رابع العالم في مدينة طنجة كلاً من فينيسيوس جونيور ورودريغو لاعبي ريال مدريد وكازيسيرو وأنطوني لاعبي مانشستر يونايتد إضافة ً لإيدرسون حارس مانشستر سيتي.

