ميسي يتخطّى حاجز الـ100 هدف مع الأرجنتين بهاتريك في مرمى كوراساو

وسجل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، ثلاثيته في مدى 20 دقيقة رافعا غلته من الأهداف الدولية إلى 102.

وعزّز ميسي موقعه في المركز الثالث لقائمة الهدافين التاريخيين في العالم خلف منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو (122) والإيراني علي دائي (109).

كما ابتعد ميسي كثيرا عن أقرب مطارديه على لائحة الهدافين التاريخيين للأرجنتين غابريال باتيستوتا (56 هدفا) وسيرخيو أغويرو (41).

وافتتح ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، التسجيل في الدقيقة 20، وعزز مهاجم فيورنتينا الإيطالي نيكولاس غونساليس بالثاني بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف "البرغوث" هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 33.

وأضاف لاعب وسط تشلسي الإنكليزي إنسو فرنانديس الهدف الرابع بعد دقيقتين (35)، وهو التوقيت ذاته الذي احتاجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بتسجيله الهدف الشخصي الثالث والخامس للأرجنتين (37) منهيا مهرجان الشوط الأول.

وأضاف جناح يوفنتوس الإيطالي أنخل دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء (78)، وختم مدافع إشبيلية الإسباني غونسالو مونتييل المهرجان بالهدف السابع (87).

