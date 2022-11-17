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كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

غانا تفاجئ سويسرا ودياً

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فاجأ المنتخب الغاني نظيره السويسري عندما تغلب عليه 2-صفر الخميس في أبو ظبي في مباراة دولية ودية إعدادية للطرفين لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters


وفرض التعادل نفسه حتى الدقيقة 70 عندما منح مدافع ساوثهامبتون الإنكليزي محمد ساليسو التقدم لمنتخب "النجوم الممتازة"، قبل أن يضيف مهاجم بريستول سيتي الإنكليزي المشارك في التشامبيونشيب (المستوى الثاني) أنطوان سيمينيو الهدف الثاني بعد أربع دقائق.

وخاضت سويسرا المباراة في غياب ثلاثة لاعبين عن تشكيلتها المثالية هم المدافعان ريكاردو رودريغيز (تورينو الإيطالي) ونيكو إلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني) ولاعب الوسط جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت الألماني).

في المقابل، لعبت غانا في غياب لاعب وسط أرسنال الإنكليزي توماس بارتي.

وتلعب سويسرا في المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل والكاميرون وصربيا، فيما تلعب غانا في المجموعة الثامنة إلى جانب البرتغال وكوريا الجنوبية والأوروغواي.

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