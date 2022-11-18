تعادل مخيب للكاميرون في آخر استعداداتها لكأس العالم FIFA قطر 2022™



وتلعب الكاميرون في النهائيات في مجموعة قوية تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.

ورغم ان المدرب ريغوبير سونغ دفع أمام بنما بتشكيلة شبه أساسية ضمت حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي أندريه أونانا، ولاعب وسط نابولي الايطالي أندريه-فرانك زامبو اإنغيسا ومهاجم ليون الفرنسي كارل توكو-إيكامبي، إلا أنّ منتخب بلاده عانى كثيراً أمام المنتخب الذي فشل في التأهل إلى كأس العالم عبر تصفيات الكونكاكاف.

وافتتح موتينغ التسجيل للكاميرون على دفعتين بعد تسديدة أولى أبعدها حارس مرمى بنما أورلاندو موسكيرا ارتدت إليه ونجح في إعادتها أرضية إلى الشباك (49)، ليتابع شهيته المفتوحة بعدما سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات مع النادي البافاري في كافة المسابقات.

وكادت الكاميرون تسجل الهدف الثاني بتسديدة للبديل جورج-كيفن نكودو، إلا أن موسكيرا أبعدها إلى ركنية (51).

وعادلت بنما عبر مايكل مورييو من ركلة حرة خدعت أونانا رغم سهولتها (55).



وأنهت الكاميرون المباراة برأسية من مواتينغ أصابت القائم (88).