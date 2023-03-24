تعادل كوريا الجنوبية وكولومبيا في أول مباراة رسمية لكلينسمان

وسجل نجم توتنهام الإنكليزي هيونغ-مين سون هدفي كوريا الجنوبية في الشوط الاول، لكن كولومبيا ردت بهدفين سريعين مطلع الشوط الثاني.

افتتح سون التسجيل بعد مرور 10 دقائق مستغلاً هفوة لحارس كولومبيا كاميو فارغاس الذي ترك مرماه مشرعا بعد قيامه بتمريرة لأحد زملائه، لتصل الكرة الى نجم توتنهام الذي أودعها الشباك بسهولة.

وأضاف سون الثاني في أواخر الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة.

قلصت كولومبيا الفارق عبر صانع العابها المخضرم خاميس رودريغيس مستغلا تمريرة من دييغو فالويس (46)، قبل ان يضيف خورخي كاراسكال الثاني بعده بثلاث دقائق.

وكادت كولومبيا تخرج فائزة لكن رأسية رافايل سانتوس ارتدت من العارضة (69).

يذكر أن كلينسمان بطل كأس العالم عام 1990 مع منتخب ألمانيا، استلم تدريب كوريا الجنوبية اواخر شباط/فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال من منصبه عقب مونديال قطر والخسارة امام البرازيل 1-4 في ثمن النهائي.