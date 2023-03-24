اليابان تتعادل مع الأوروغواي في مواجهة ودية

وبدا المنتخب الآسيوي في طريقه للسقوط بين جماهيره الغفيرة التي بلغ عددها تحت الأمطار الغزيرة 61855 متفرجاً، بعد تخلفه منذ الدقيقة 38 بهدف لقائد الأوروغواي نجم ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي حتى ربع الساعة الأخير قبل أن ينقذه البديل تاكوما نيشيمورا بإدراكه التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله (75).

ويسعى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو إلى بناء منتخب جديد بعد المشاركة الأخيرة المميزة في مونديال قطر حيث تغلب "الساموراي الأزرق" على العملاقين الألماني والإسباني (بنتيجة واحدة 2-1) في دور المجموعات قبل أن ينتهي مشواره عند ثمن النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح (تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي).

أما بالنسبة للأوروغواي، فخاضت الجمعة اللقاء بقيادة المدرب الموقت مارسيلو برولي بعد رحيل دييغو ألونسو عقب الخروج المخيب من الدور الأول للمونديال القطري.

