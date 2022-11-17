المنتخب المغربي ينهي استعداداته بفوز كبير على جورجيا

وأمهل "أسود الأطلس" جورجيا خمس دقائق فقط لهز شباكها عندما مرر زياش كرة عرضية أمام المرمى تابعها مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال بركبته من مسافة قريبة أبعدها الحارس جيورجي مامارداشفيلي من باب المرمى، قبل أن تتهيأ أمام مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري غير المراقب فتابعها داخل المرمى رغم محاولات الحارس لإبعادها مجدداً.

وعزّز زياش تقدم منتخب بلاده عندما استغل كرة خاطئة لأحد المدافعين قبل مترين من منتصف ملعب الأسود فسددها بيسراه من أكثر من خمسين متراً، لتعانق شباك الحارس مامارداشفيلي الذي كان خارجاً عن عرينه (29).

واقتنص البديل عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من أحد مدافعي جورجيا ولمست يد مواطنه، فتركها للاختصاصي بوفال الذي انبرى لها بنجاح مسجلاً الهدف الثالث (72).

