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كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

المنتخب المغربي ينهي استعداداته بفوز كبير على جورجيا

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أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم استعداداته لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بقوة عندما تغلب على جورجيا بثلاثية نظيفة بينها هدف رائع لمهاجم تشلسي الإنكليزي حكيم زياش الخميس على ملعب الشارقة في الإمارات في مباراة دولية ودية.

AFP

وأمهل "أسود الأطلس" جورجيا خمس دقائق فقط لهز شباكها عندما مرر زياش كرة عرضية أمام المرمى تابعها مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال بركبته من مسافة قريبة أبعدها الحارس جيورجي مامارداشفيلي من باب المرمى، قبل أن تتهيأ أمام مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري غير المراقب فتابعها داخل المرمى رغم محاولات الحارس لإبعادها مجدداً.

وعزّز زياش تقدم منتخب بلاده عندما استغل كرة خاطئة لأحد المدافعين قبل مترين من منتصف ملعب الأسود فسددها بيسراه من أكثر من خمسين متراً، لتعانق شباك الحارس مامارداشفيلي الذي كان خارجاً عن عرينه (29).

واقتنص البديل عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من أحد مدافعي جورجيا ولمست يد مواطنه، فتركها للاختصاصي بوفال الذي انبرى لها بنجاح مسجلاً الهدف الثالث (72).
 

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