المنتخب الإسباني يفوز ودياً على المنتخب الأردني

وتُعد هذه المباراة الأخيرة لمنتخب "لا روخا" قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

وافتتح مهاجم برشلونة أنسو فاتي التسجيل لإسبانيا بعد تمريرة متقنة من ماركو أسنسيو على مشارف منطقة الجزاء، فتقدم بالكرة وواجه المرمى قبل أن يسدد الكرة في مرمى الحارس عبدالله الفاخوري (13).

وكاد يزن النعيمات يعادل بعدها بدقيقة واحدة من انفراد تام بالمرمى الإسباني، لكنه سدّد في مكان وقوف الحارس روبرت سانشيس الذي حولها لركنية (14).

واستمرت أفضلية إسبانيا في الشوط الأول، لكن التسرّع كان السمة الأبرز في تسديدات فاتي وأسنسيو وغافي، فيما باغت النعيمات المرمى الإسباني بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة انحرفت قليلاً عن المرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

سنحت للأردن فرصتين لفرض التعادل مطلع الشوط الثاني، فسدد الأولى موسى التعمري من كرة ثابته مرت فوق المرمى، والثانية محمود مرضي وجد الحارس البديل دافيد رايا صعوبة في صدها قبل أن يبعدها المدافع لركنية.

لكن الردّ الإسباني لم يتأخر، فاستغل غافي ثغرة في عمق الدفاع الأردني ليستقبل الكرة ويسددها بسهولة إلى يسار الفاخوري (57) محرزاً الهدف الثاني.

وعاد المنتخب الإسباني للتسجيل عند الدقيقة (84) عن طريق نيكو وليامس، قبل أن ينجح حمزة علي الدردور في إحراز الهدف الوحيد للنشامى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع.



