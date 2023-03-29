الركراكي يتحسر على غياب الفعالية الهجومية أمام البيرو

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء "المباريات التي نخوضها ليست سهلة لأن جميع المنتخبات ترغب في الفوز على المغرب، لكنها تحترمنا وهذا ما أعجبني".

وأضاف "اعتقد أننا قدمنا شوطاً أول جيداً رفعنا الايقاع ووصلنا إلى منطقة العمليات وسنحت أمامنا بعض الفرص وعندما تفشل في ترجمتها إلى أهداف تزداد المباراة صعوبة، ويجب أن نبحث عن الحلول لتحسين الفعالية الهجومية، لأنه ليس معقولاً أن تضغط وتصل إلى منطقة الفريق المنافس أكثر من مرة ولا تسجل. أنا متأكد من أننا سننجح في ذلك".

وأوضح الركراكي "في الشوط الثاني ضغطت البيرو علينا وعانينا أمامها قمنا ببعض التغييرات من أجل التسجيل لكن طرد بوفال لم يساعدنا".

وأردف الركراكي قائلاً "البيرو قدمت مباراة جيدة على المستوى الدفاعي لعبت بخمسة مدافعين ولم تترك لنا مساحات، لكننا أنهينا المباراة بإيقاع جيد ولم نخسر ولم تهتز شباكنا. النتيجة مرضية".

وختم "فوز وتعادل أمام منتخبين من أميركا اللاتينية شيء جيد وهذا ما كنا نسعى اليه. جربنا بعض اللاعبين خصوصاً في خط الهجوم (أبو خلال والزلزولي وأنس الزروري) لنقف على مستوى عناصرنا، كل هذا جيد من أجل المستقبل".







