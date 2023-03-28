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مباريات دولية ودية

الإكوادور تثأر من أستراليا وتحقق فوزها الأول بقيادة سانشيس

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ردّت الإكوادور الدين لمضيفتها أستراليا عندما تغلبت عليها 2-1 في مباراة دولية ودية أمام 27 ألف متفرج في ملبورن، محققة فوزها الأول في ثاني مباراة بقيادة مدربها الجديد الإسباني فيليكس سانشيس.

AFP

وكانت أستراليا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم فورتونا دوسلدورف الألماني براندون بوريلو، لكن الإكوادور ضربت بقوة في الشوط الثاني وسجلت هدفين عبر مدافعي برايتون الإنكليزي بيرفيس إستوبينيان (51 من ركلة جزاء) ورويال أنتورب البلجيكي وليام باتشو بضربة رأسية (65) في أول مباراة دولية للأخير.

وثأرت الإكوادور لخسارتها أمام استراليا 1-3 الثلاثاء الماضي في سيدني، في أول مباراة لسانشيس، المدرب السابق للمنتخب القطري، منذ تعيينه على رأس إدارتها الفنية في 11 آذار/مارس الحالي.

واستعانت الإكوادور بخدمات سانشيس بعدما قرر الأرجنتيني غوستافو ألفارو (60 عامًا) ترك منصب المنتخب الملقب "تريكولور" بعد مونديال قطر العام الماضي الذي شهد خروجه من الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي ضمت قطر وهولندا والسنغال.
 

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