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مباريات دولية ودية

الإعلان عن مواجهة ودية بين ألمانيا وفرنسا

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء أن منتخب بلاده سيلاقي نظيره الألماني في مباراة دولية ودية في 12 أيلول/سبتمبر المقبل في دورتموند، وذلك قبل أقل من عام على استضافة الاخيرة لبطولة أوروبا 2024.

Reuters

وستقام المباراة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، بعد خمسة أيام من استقبال فرنسا لجمهورية أيرلندا في السابع من الشهر ذاته على ملعب "بارك دي برانس" في تصفيات كأس أوروبا 2024.

والتقى المنتخبان الفرنسي والألماني للمرة الأخيرة في 15 حزيران/يونيو 2021 في ميونيخ خلال بطولة أوروبا الأخيرة، وفازت فرنسا 1-0 في افتتاح الدور الأول.

وتخوض فرنسا ودية أخرى في 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد اسكتلندا في مدينة ليل، قبل استضافة جبل طارق في التصفيات القارية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس.
 

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