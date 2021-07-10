وسجل هدف الفوز الغالي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، آنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وفك ميسي قائد التانغو عقدته مع المباريات النهائية وأحرز أول لقب له على مستوى الفريق الأول، وكذلك المنتخب الأرجنتيني رفع أول كأس في كوبا أميركا منذ عام 1993.

وهذه المرة الـ15 التي تتوج بها الأرجنتين بطلة لكوبا أميركا وعادلت فيها الأوروغواي، أما البرازيل فتوقف رصيدها من الألقاب عند 9.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز الأرجنتين باللقب

- د 88 ميسي يضيع فرصة لا تصدق أمام المرمى البرازيلي

- 87 "غابي غول" مرة أخرى بكرة أقوى وأخطر ومن جديد مارتينيز في الموعد.

- د 83 غابرييل بارابوسا كان قريباً من التعديل لكن مارتينيز يحسن التعامل مع الكرة.

- ربع ساعة على النهاية المدربان مستمران برمي أوراقهما.

- بعد أن استوعبت بعض الضغط بداية الشوط الثاني، أصبحت الأرجنتين الطرف الأفضل لكن الخشونة مستمرة من الطرفين...



- د 55 مارتيتنيز يتصدى لتسديدة قوية من قبل ريتشارلسون.



- د 52 فرحة برازيلية لم تكتمل بعد تسجيل ريتشارلسون لهدف من موقع التسلل.

- د 50 الأرجنتين تدخل منطقة الجزاء من خلال ميسي ودي ماريا ولكن الهجمة تنتهي بلا خطورة.

- د 46 بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الألبي سيلسيتي بهدف وحيد.

- رغم محاولة البرازيل البحث عن كسر تأخرها إلا أنها لم تستطع تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الأرجنتين.

- د 34 حرة مباشرة لنيمار من مسافة مثالية لكن الجدار الأرجنتيني يقف لها سداً.

- د 33 ميسي يسدد تحت الضغط البرازيلي وتمر كرته بجانب القائم.

- د 29 دي ماريا يمثل رعباً حقيقياً لدفاع البرازيل من الخاصرة اليسرى للسامبا.

- د 25 أول رد فعل من المنتخب البرازيلي كان بتسديدة خفيفة لكاسيميرو أمسكها مارتينيز بسهولة.

- هدف للأرجنتين، د 22 دي ماريا يفتتح التسجيل في كرة ساقطة من فوق إيدرسون بعد تمريرة طويلة من دي بول أخطأ في التعامل معها رينان لودي لاعب أتلتيكو مدريد.

- د 13 أول تواجد حقيقي كان للبرازيل عبر محاولة لنيمار لم يكتب لها الكمال.

- 10 عشر دقائق عنوانها صافرات الحكم تدوي في ماراكانا.



- د 03 إنذار مبكر لفريد بعد تدخله العنيف على غونزالو مونتييل. مباراة تبدأ بشيء من الخشونة والتوتر سواء بين اللاعبين أو المدَربين.

- د 01 الحكم الأوروغوياني إستبان أوستويش - الذي قاد 3 مباريات في هذه النسخة من الكوبا- يطلق صافرة بداية اللقاء المنتظر.

أرقام المنتخبان في كوبا أميركا

¡ESTOS SON! 🇦🇷



Los 11 de @Argentina contra Brasil 🇧🇷 en la GRAN FINAL de la CONMEBOL #CopaAmérica 😍#VibraElContinente pic.twitter.com/lvtk0h18xd — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

Assim joga o Brasil 🇧🇷 na GRANDE FINAL da CONMEBOL #CopaAmérica pic.twitter.com/u8j8D4LYFB — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

أخيراً رأينا الجماهير في مدرجات الكوبا

- بعد أن خاض أليسون نهائي نسخة 2019، المدرب تيتي يعطي الفرصة لإيدرسون لكي يخوض نهائي 2021.

- التقى المنتخبان في كوبا أميركا 33 مرة، فازت الأرجنتين 15، والبرازيل 10 فيما انتهت 8 مباريات بالتعادل.

- المرة الرابعة التي تجمع فيها المباراة النهائية بين الغريمين اللدودين، وقد فازت الأرجنتين في نهائي عام 1937، مقابل انتصارين للبرازيل عامي 2004 و2007.

- أساطير عدة فشلت في إحراز اللقب القاري، أبرزهما الملك بيليه والأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا وزيكو وسقراط...